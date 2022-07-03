Bekçi maaşları ne kadar olacak 2022? Bekçi maaşı 300 TL zamlanacak mı? 2022 enflasyon oranı sonrası belli oluyor!

Bekçi maaşı zammının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. 'Bekçi maaşı 300 TL zamlanacak mı?' sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Bekçi maaşı zammı ile ilgili merak edilenler haberimizde...

BEKÇİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK 2022?

Bekçi maaşı zammı temmuz zammının ardından belli olacak.

TÜİK, haziran ayı enflasyon oranını 4 Temmuz Pazartesi günü açıklauacak.

Saat 10.00'da yapılacak açıklamanın ardından 6 aylık veri kesinleşerek memur ve emekli zammı ortaya çıkacak.

BEKÇİ MAAŞI 300 TL ZAMLANACAK MI?

Zamlı bekçi maaşı temmuz zammı sonrası netlik kazanacak. Yeni rakamlar açıklandığında haberimizde yer verilecektir...

Ayrıca 2022 Temmuz ara zammı ile birlikte asgari ücret aşağıda yer alan tablodaki gibi oldu.



