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Belediye başkanı Ali Tombaş bir hafta önce paylaştı... Asgari ücret ve emekli zammı tartışmaları sürerken ilginç diyalog

25.12.2024 14:48
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Türkiye, Aralık ayının başından beri asgari ücret zammını konuşuyor. Bakan Işıkhan, dün akşam mevcut asgari ücrete %30 zam yapıldığını duyurdu böylece asgari ücret 22 bin 104 TL oldu. Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş'ın geçtiğimiz hafta paylaştığı emekli videosu ise sosyal medyada gündem oldu.

Belediye başkanı Ali Tombaş bir hafta önce paylaştı... Asgari ücret ve emekli zammı tartışmaları sürerken ilginç diyalog

31 Mart yerel seçiminde Sultanbeyli'de oyların %42.25'ini alan Ali Tombaş, belediye başkanı seçildi. CHP'nin adayı Ayhan Koç oyların %21'ini Büyük Birlik Partisi adayı Mehmet Çon ise oyların %15.79'unu almıştı. Ali Tombaş, sosyal medyayı etkin kullanan belediye başkanlarından...

BELEDİYE BAŞKANI - EMEKLİ DİYALOGU

Asgari ücret ve emekli maaşlarının çok tartışıldığı günlerde Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, bir emekli vatandaşla konuşmasını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

**Ali Tombaş: Nasıl memnun musun?

Emekli vatandaş: Memnun olmaz mıyım, çok memnunum.

Ali Tombaş: Var mı bir eksiğiniz? Yapmamız gereken bir şey?

Emekli vatandaş: Ben şu anda eksik bir şey göremiyorum, tam hız devam.

ASGARİ ÜCRETE %30 ZAM GELDİ

Uzman isimler beklenen enflasyonla gerçekleşen enflasyon arasında bir tahmin belirlemişti. Kimileri %30 kimileri %35 kimileri de %40 oranında bir zam yapılacağını ifade etmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün son kez toplandı ve kararını verdi. Asgari ücrete %30 oranında zam yapıldı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, işçilerin temsilcisi olarak bu asgari ücretin karşılığının olmadığını altı ay da olsa 12 ay da olsa bunun yetmeyeceğini ifade etti.

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Sultanbeyli
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