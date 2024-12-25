Belediye başkanı Ali Tombaş bir hafta önce paylaştı... Asgari ücret ve emekli zammı tartışmaları sürerken ilginç diyalog

31 Mart yerel seçiminde Sultanbeyli'de oyların %42.25'ini alan Ali Tombaş, belediye başkanı seçildi. CHP'nin adayı Ayhan Koç oyların %21'ini Büyük Birlik Partisi adayı Mehmet Çon ise oyların %15.79'unu almıştı. Ali Tombaş, sosyal medyayı etkin kullanan belediye başkanlarından...

BELEDİYE BAŞKANI - EMEKLİ DİYALOGU

Asgari ücret ve emekli maaşlarının çok tartışıldığı günlerde Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, bir emekli vatandaşla konuşmasını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

**Ali Tombaş: Nasıl memnun musun?

Emekli vatandaş: Memnun olmaz mıyım, çok memnunum.

Ali Tombaş: Var mı bir eksiğiniz? Yapmamız gereken bir şey?

Emekli vatandaş: Ben şu anda eksik bir şey göremiyorum, tam hız devam.



Asgari ücret ve emekli maaşlarının çok tartışıldığı günlerde Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, bir emekli vatandaşla konuşmasını kendi sosyal medya hesabından paylaştı.



Ali Tombaş: Nasıl memnun musun?

Emekli vatandaş: Memnun olmaz mıyım, çok memnunum.

Ali Tombaş: Var mı… pic.twitter.com/oo9eaGEpeS — Mynet (@mynet) December 20, 2024

ASGARİ ÜCRETE %30 ZAM GELDİ

Uzman isimler beklenen enflasyonla gerçekleşen enflasyon arasında bir tahmin belirlemişti. Kimileri %30 kimileri %35 kimileri de %40 oranında bir zam yapılacağını ifade etmişti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu dün son kez toplandı ve kararını verdi. Asgari ücrete %30 oranında zam yapıldı. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, işçilerin temsilcisi olarak bu asgari ücretin karşılığının olmadığını altı ay da olsa 12 ay da olsa bunun yetmeyeceğini ifade etti.