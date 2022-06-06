Benzin 27 liraya dayandıktan sonra... 'Pes' dedirttiler, birden bire akıllarına geldi

Dünyanın gözü Venezuela'daki petrol operasyonuna çevrildi! Rusya'dan kaynaklanan enerji krizinin ardından dünya genelinde benzin ve motorin fiyatları uçuşa geçti. ABD şirketleri Venezuela'da petrol arama izni aldı eğer oradan ABD ve Avrupa'ya petrol gelirse dünya çapında fiyatların düşmesi bekleniyor.

Benzin ve motorin fiyatlarındaki artışın ardından son dönemde Youtube'da 'Evde benzin yapımı, evde mazot yapımı' gibi videolar oldukça ilgi görüyor. Uzmanlar evde yapılan benzin ve mazotun araçlara koyulmasını doğru bulmuyor.

EVDE BENZİN - MAZOT YAPIMI VİDEOLARI TEHLİKE İÇERİYOR

Bazı YouTuber'lar evde yaptıkları benzin ve mazotları araçlarına koyup kullandıklarını belirten videolar çekip yayınladı. 'Mazotunu kendin yap' şeklinde üretilen içeriklerin son dönemde fazlalaşması dikkat çekti.



