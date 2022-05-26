BENZİN FİYATI 26 MAYIS 2022! Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, akaryakıt, mazot ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar!

Benzin fiyatları 26 Mayıs Perşembe günü araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere motorin, LPG ve güncel akaryakıt fiyatları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 26 Mayıs 2022 Perşembe Benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, akaryakıt, mazot ne kadar oldu? sorularının yanıtı ve ayrıntılar haberimizde...
Benzine zam gelmedi. Son zamda İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı 22,85 TL, stanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı 22,85 TL oldu.
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,85 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 22,85 TL
Henüz beklenen zam pompa fiyatlarına yansımadı. Zam öncesi motorin fiyatları İstanbul'da 22.10 TL, Ankara'da ve İzmir'de 22.21 TL.
Beklenen zam pompaya yansıdığında ise fiyatlar 23 TL'nin üzerinde olacak.
Ankara'da benzin litre fiyatı 22,94 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 22,13 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 22,95 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 22,18 TL
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