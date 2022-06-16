BENZİN FİYATI GÜNCEL! 16 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

Benzin, zam haberleri ve son dakika açıklamaları dolayısıyla akaryakıt fiyatlarına ilişkin bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Peki 16 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki artış akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. 'Motorin, LPG ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 16 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...

16 HAZİRAN 2022 BENZİN FİYATI NE KADAR?

Benzine 97 kuruş indirim geldi. 15 Haziran'da indirim geldi. Benzin fiyatlarında yapılan bu indirim 15 Haziran 2022 Çarşamba gününden geçerli.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,45 TL’ye geriledi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,55 TL'ye geriledi.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27,55 TL oldu.

MOTORİNE ZAM!

İstanbul'da motorin litre fiyatı 27,90 liradan satılıyordu. 16 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.19 TL'ye çıktı.

Ankara'da 28.03'den satılan motorinin litresi 29.32'ye yükseldi.

İZmir'de 28.03'den satılan motorinin litresi 29.32'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.

İSTANBUL, ANKARA, İZMİR LPG FİYATLARI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı 11.61 TL, Avrupa yakasında ise 11.82 TL.

Ankara'da LPG litre fiyatı ise 11.85 TL, İzmir'de ise 11.55 TL.

