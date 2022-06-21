BENZİN FİYATI GÜNCEL 2022! 21 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 21 Haziran 2022 Salı

Benzin, zam haberleri ve son dakika açıklamaları sebebiyle akaryakıt fiyatları ile ilgili bilgi edinmek isteyen vatandaşlar tarafından günün en çok araştırılan konuları arasında yar alıyor. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Peki 21 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Motorin, LPG ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 21 Haziran 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...
Benzin fiyatları 15 Haziran'da gelen indirim ile değişti. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27,45 TL’ye geriledi.
Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,45 TL’ye geriledi.
Benzinin fiyatı Ankara'da 27,55 TL'ye geriledi.
İzmir'de benzinin fiyatı 27,55 TL oldu.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.19 liradan satılıyordu. 17 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.99 TL'ye çıktı.
Ankara'da 29.32'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi.
İzmir'de 29.32 TL'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.
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