BENZİN FİYATI GÜNCEL 2022! 22 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İşte 22 Haziran 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle akaryakıt fiyatları ile ilgili bilgi edinmek isteyen kişiler tarafından arama motorlarında günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz gün, Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturmuştu. Peki 22 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Motorin, LPG ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 22 Haziran 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...

22 HAZİRAN 2022 BENZİN FİYATI NE KADAR?

Benzin fiyatları 15 Haziran'da gelen indirim ile değişti. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27,45 TL’ye geriledi.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,45 TL’ye geriledi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,55 TL'ye geriledi.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27,55 TL oldu.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.19 liradan satılıyordu. 17 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.99 TL'ye çıktı.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 29.32'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 29.32 TL'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.

