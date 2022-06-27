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BENZİN FİYATI GÜNCEL 2022! 27 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 27 Haziran 2022 Pazartesi

27.06.2022 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 27 Haziran 2022 Pazartesi günü yani haftanın ilk iş gününde araç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt pompa satış fiyatları bilhassa İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 27 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 27 Haziran 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları..

BENZİN FİYATI GÜNCEL 2022! 27 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 27 Haziran 2022 Pazartesi

Benzin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları sebebiyle vatandaşlar her gün arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Brent petrol piyasasında yaşanan sert düşüş ile birlikte dolardaki sakin seyir sebebiyle geçtiğimiz hafta indirim gelmişti. Peki 27 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Motorin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 27 Haziran 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...

27 HAZİRAN 2022 BENZİN FİYATI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde Brent petrol piyasasındaki sert düşüş ve dolar/TL kurundaki sakin seyir beraberinde benzine indirim haberini getirdi. Benzinin litre fiyatına 23 Haziran Perşembe günü itibariyle 25 kuruş indirim uygulandı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İndirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27.26 ’ye geriledi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,35 TL'ye geriledi.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27.37 TL oldu.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.19 liradan satılıyordu. 17 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.99 TL'ye çıktı.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 29.32'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 29.32 TL'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
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