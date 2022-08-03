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BENZİN FİYATI GÜNCEL! 3 Ağustos benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

03.08.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü, yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar güncel akaryakıt fiyatlarını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki 3 Ağustos benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? İşte İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel benzin fiyatları...

BENZİN FİYATI GÜNCEL! 3 Ağustos benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Akaryakıt fiyatlarına bilindiği üzere petrol ve dolar kurundaki hareketlilik yön veriyor. Peki 3 Ağustos benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? İşte 3 Ağustos 2022 Çarşamba günü İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel benzin fiyatları...

Benzine zam mı geldi?

BENZİN NE KADAR?

İstanbul: 22,23 TL
Ankara: 22,38 TL
İzmir: 22,38 TL

MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

Motorin

İstanbul: 24,51
Ankara: 24,64
İzmir 24,64

LPG NE KADAR OLDU?

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu. Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,03 lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir benzin fiyatı
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