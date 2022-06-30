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BENZİN FİYATI GÜNCEL! 30 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 30 Haziran 2022 Perşembe

30.06.2022 07:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 30 Haziran 2022 Perşembe günü yani haftanın dördüncü gününde vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarına bu kez üst üste 2 indirim geldi. Peki 30 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 30 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

BENZİN FİYATI GÜNCEL! 30 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 30 Haziran 2022 Perşembe

Benzin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 30 Haziran 2022 Perşembe günü de internette konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında son günlerde üst üste gelen zamların yerini indirimler almaya başladı. Peki 30 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Motorin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 30 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir motorin fiyatları haberimizde...

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzin fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Benzin fiyatları 15 Haziran'da gelen indirim ile değişti. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27,45 TL’ye geriledi.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 37,50 TL oldu.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,35 TL.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?


Ankara'da 30,11'tl'den satılan motorinin litresi 27,54 TL'ye geriledi.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27.37 TL oldu.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 30.11 TL'den satılan motorinin litresi 27,54 TL'ye geriledi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
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