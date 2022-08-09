FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE: 9 Ağustos benzin ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? Bugün akaryakıta indirim geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar!

BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE: 9 Ağustos benzin ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? Bugün akaryakıta indirim geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar!

09.08.2022 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt pompa satış fiyatları bilhassa İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki 9 Ağustos benzin ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? Bugün akaryakıta indirim geldi mi? İşte 9 Ağustos 2022 Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel benzin fiyatları...

BENZİN FİYATI GÜNCEL LİSTE: 9 Ağustos benzin ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? Bugün akaryakıta indirim geldi mi? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar!

Benzin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle her gün vatandaşlar tarafından internette araştırılıyor. Brent petrol piyasasında yaşanan düşüş sebebiyle geçtiğimiz günlerde indirim gelmişti. Vatandaşlar internette "9 Ağustos benzin ne kadar, kaç TL?", "Motorin kaç lira?", "Bugün akaryakıta indirim geldi mi?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları haberimizde...

Benzin

9 AĞUSTOS 2022 BENZİN FİYATI NE KADAR?

Benzinin litresine 6 Ağustos itibariyle 2,23 TL, motorinin litresine ise 1,15 TL indirim yapıldı.

Benzin

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 20 lira 12 kuruşa geriledi.

Benzin

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzinin litresi 20 lira 17 kuruş oldu.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzinin litresi İzmir'de ise 20 lira 15 kuruşa düştü.

Benzin

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

Motorinin litresi ise İstanbul'da 23 lira 39 kuruşa geriledi.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorinin litresi 23 lira 51 kuruş oldu.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

Motorinin litresi İzmir'de ise 23 lira 51 kuruşa geriledi.

Benzin

GÜNCEL LPG FİYATLARI

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu. Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,03 lira oldu.

Benzin

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kredi borcu olan emekliler dikkat! Maaşınız bloke olabilir… Mahkeme ‘serbest irade’ diyerek bankaları haklı bulduKredi borcu olan emekliler dikkat! Maaşınız bloke olabilir… Mahkeme ‘serbest irade’ diyerek bankaları haklı buldu
Araç sahipleri dikkat! Yeni fiyatlar belli olduAraç sahipleri dikkat! Yeni fiyatlar belli oldu
Fazla mesai, hafta tatili, prim, ikramiye… Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay son noktayı koyduFazla mesai, hafta tatili, prim, ikramiye… Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Yargıtay son noktayı koydu
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Ahmet Çakar canlı yayını bastı! ''Fenerbahçe maçında katliam var!''

Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı

Kılıçdaroğlu'nu "Sayın Cumhurbaşkanım" diyerek çağırdı

Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti

Milyonları ilgilendiriyor, 'al - sat' devri bitti

7 bin 500 liraya yükseltildi... Bankalara promosyon çağrısı!

7 bin 500 liraya yükseltildi... Bankalara promosyon çağrısı!

KDV ödemelerinde dikkat çeken düşüş! Tahsilat oranı yüzde 31’e geriledi

KDV ödemelerinde dikkat çeken düşüş! Tahsilat oranı yüzde 31’e geriledi

Varlık barışı için yeni adım

Varlık barışı için yeni adım

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

En büyük vajinaya sahipti! Göğüsleri bikinisinden taştı

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Özel tarifini verdi: Hasta olmak istemiyorsanız...

Yangına itfaiyeci olarak çağrıldı! “Kardeşimin evi olduğunu...”

Yangına itfaiyeci olarak çağrıldı! “Kardeşimin evi olduğunu...”

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.