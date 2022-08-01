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BENZİN FİYATI GÜNCEL RAKAMLAR! 1 Ağustos benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

01.08.2022 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü, yani haftanın birinci gününde de bilhassa İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolde yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Peki 1 Ağustos benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? İşte 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel benzin fiyatları...

BENZİN FİYATI GÜNCEL RAKAMLAR! 1 Ağustos benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından her gün araştırılıyor. Bilindiği üzere 26 Temmuz'da motorine 92 kuruş, 27 Temmuz'da ise benzine 50 kuruş indirim, LPG'ye de 30 kuruş zam gelmişti. Peki 1 Ağustos benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? İşte 1 Ağustos 2022 Pazartesi günü İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel benzin fiyatları...

Benzine zam mı geldi?

BENZİN NE KADAR?

İstanbul: 22,23 TL
Ankara: 22,38 TL
İzmir: 22,38 TL

MOTORİN NE KADAR, KAÇ TL?

Motorin

İstanbul: 24,51
Ankara: 24,64
İzmir 24,64

LPG NE KADAR OLDU?

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 kuruş oldu. Ankara'da ise litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,03 lira oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
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