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BENZİN FİYATI SON DAKİKA! 5 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 5 Temmuz 2022 Salı

05.07.2022 07:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 5 Temmuz 2022 Salı günü yani haftanın ikinci gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarında son durum, zam veya indirim yapılıp yapılmadığı merak konusu oldu. Peki 5 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 5 Temmuz 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin fiyatları...

BENZİN FİYATI SON DAKİKA! 5 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 5 Temmuz 2022 Salı

Benzin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları sebebiyle vatandaşlar 5 Temmuz 2022 Salı günü de arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya devam ediyor. Peki 5 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Motorin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 5 Temmuz 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...

Benzine zam mı geldi?

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Benzin fiyatları üst üste gelen indirimlerin ardından sürücülerin yüzünü güldürdü. 2 Temmuz itibariyle İstanbul'da benzinin litre fiyatı 25.17 oldu.

Benzine zam mı geldi?

BENZİN FİYATLARI

İstanbul: 25.17 TL

Ankara: 25.29 TL

İzmir: 25.29 TL

Benzine zam mı geldi?

LPG FİYATI NE KADAR OLDU?

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi.

Benzine zam mı geldi?

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde motorine gelen üst üste indirimlerin ardından araç sahipleri motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. 29 Haziran tarihinde motorine 2 lira 50 kuruş, 30 Haziran tarihinde ise 84 kuruş indirim geldi. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş geriledi.

Benzine zam mı geldi?

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Ankara İstanbul İzmir
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