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BENZİN FİYATI SON DURUM! 13 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 13 Temmuz 2022 Çarşamba

13.07.2022 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü yani haftanın üçüncü gününde de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün Brent petrolün fiyatı 100 doların altına düştü. İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarında son durum bu gelişmenin ardından merak konusu oldu. Peki 13 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 13 Temmuz 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin fiyatları...

BENZİN FİYATI SON DURUM! 13 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 13 Temmuz 2022 Çarşamba

Benzin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Brent petrolün 100 doların altına düşmesinin ardından akaryakıt fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki 13 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Motorin ne kadar?' 13 Temmuz 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 25,19 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı 25,30 TL

İzmir'de Benzin litre fiyatı 25,32 TL

LPG FİYATI NE KADAR OLDU?

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10,21 TL, Ankara'da 10,53 TL, İzmir'de ise 10,33 TL.

Benzine zam mı geldi?

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

Benzine zam mı geldi?

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Ankara İstanbul İzmir benzin fiyatı benzin fiyatı istanbul
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