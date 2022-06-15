BENZİN FİYATI SON DURUM! 15 Haziran benzinin litresi kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar! 15 Haziran 2022 Çarşamba

Benzin fiyatı ile 'Benzine indirim mi geldi?' sorusunun yanıtı merak konusu olurken; motorin, LPG gibi akaryakıt fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmeleri de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. EPGİS, motorine 2.60 TL zam geleceği haberlerini geçtiğimiz günlerde sosyal medyadan yaptığı açıklama ile yalanlamıştı. Dün benzine indirim açıklaması yapıldı. Peki 15 Haziran benzinin litresi kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir'deki güncel benzin fiyatları haberimizde...

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

Benzin grubunda 97 kuruş fiyat indirimi beklendiği iddia edilmişti.

10 Haziran’da litre fiyatı 2 lira 18 kuruş zamlanan benzinde bu gece indirim olacağı öne sürüldükten sonra beklenen açıklama yapıldı.

Benzine 97 kuruş indirim geldi.

Benzin fiyatlarında yapılan bu indirim 15 Haziran 2022 Çarşamba gününden geçerli olacak.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,45 TL’ye geriledi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,55 TL'ye geriledi.

İZMİR'DEN BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27,55 TL oldu.

İstanbul'da motorin ve LPG fiyatları:

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,90 liradan satılıyordu. Son zamla birlikte motorinin litre fiyatı 27.89 TL'ye çıktı.

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı 11.61 TL, İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı ise 11.82 TL.

Ankara'da motorin ve LPG fiyatları:

Ankara'da motorinin litresi 25,99 TL'den 28.01 TL. Ankara'da LPG litre fiyatı ise 11.85 TL.

İzmir'de motorin ve LPG fiyatları:

İzmir'de son zamla 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.



