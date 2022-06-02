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BENZİN FİYATI SON DURUM 2 HAZİRAN 2022! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı 2 Haziran 2022 Perşembe

02.06.2022 12:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatları, zam haberleri ve son dakika gelişmeleri sebebiyle her gün bilhassa; İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Peki Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte 2 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin fiyatları...

BENZİN FİYATI SON DURUM 2 HAZİRAN 2022! Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatı 2 Haziran 2022 Perşembe

Benzin ve motorin fiyatları 2 Haziran 2022 Perşembe günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Zam açıklaması sonrası güncel fiyatlar İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan vatandaşlar taradından araştırılmaya başlandı. Peki Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? 2 Haziran 2022 Perşembe günü İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları haberimizde...

Benzine zam mı geldi?

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

2 Haziran Perşembe günü itibarıyla benzinin litresi 26,24 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 25,90 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 26,33 liraya çıktı.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 24,5 TL'den satılan motorinin litresi 25,99 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA LPG NE KADAR?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

Benzine zam mı geldi?

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

İzmir'de 25,13 liradan satılan benzinin litresi 26,35 liraya yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.

İZMİR'DE LPG NE KADAR?

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
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