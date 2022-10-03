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Benzin fiyatı ve motorin fiyatları güncel liste! 3 Ekim 2022 benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL oldu?

03.10.2022 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatları 3 Ekim 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Brent petrol fiyatındaki düşüşün akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıması bekleniyordu ama fiyatlara indirim yapılmadı. Ayrıca sosyal medyada akaryakıt fiyatlarına zam geleceği iddia edildi. Peki, 3 Ekim 2022 benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL oldu? İşte 3 Ekim 2022 Pazartesi gününün güncel benzin ve motorin fiyatları...

Benzin fiyatı ve motorin fiyatları güncel liste! 3 Ekim 2022 benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL oldu?

Benzin ve motorin fiyatları 3 Ekim 2022 Pazartesi günü en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Akaryakıt fiyatları sosyal medyada yer alan 'zam' iddialarının ardından merak konusu oldu. Peki, 3 Ekim 2022 benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin kaç TL oldu? 3 Ekim 2022 Pazartesi gününün güncel benzin ve motorin fiyatları ile merak edilen detaylar haberimizde...

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BENZİNE ZAM MI GELİYOR?

Güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları brent petrol fiyatının 90 doların altına gerilemesi sonrası merak konusu oldu. Döviz fiyatlarındaki hareketlilik sonrası brent petrol ocak ayından bu yana en düşük seviyesini görmüştü. Bu durum sonrası benzin ve motorin fiyatlarında indirim bekleniyordu. Araç sahipleri benzin ve motorinde 5 TL indirim beklerken dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

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Motorine 1 lira 25 kuruş, benzine 96 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Fakat henüz yeni bir zam açıklaması yapılmadı.

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI! 3 EKİM 2022 PAZARTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.25 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.10 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.24 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.08 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL

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ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU?

Ankara'da benzin litre fiyatı 19.39 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 23.20 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL

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İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

İzmir'de benzin litre fiyatı 19.38 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 23.24 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL

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