FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BENZİN FİYATINA İNDİRİM Mİ GELİYOR? 26 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman indirim gelecek? Motorin ne kadar? Güncel benzin fiyatları!

BENZİN FİYATINA İNDİRİM Mİ GELİYOR? 26 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman indirim gelecek? Motorin ne kadar? Güncel benzin fiyatları!

26.07.2022 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 26 Temmuz 2022 Salı günü vatandaşlar tarafından merak edildi. 26 Temmuz Salı günü motorine 92 kuruş indirim geldi. Bugün ise akaryakıt fiyatlarına ilişkin bir indirim haberi daha geldi. Peki 26 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman indirim gelecek? Motorin ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları...

BENZİN FİYATINA İNDİRİM Mİ GELİYOR? 26 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman indirim gelecek? Motorin ne kadar? Güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları, zam ve indirim haberleri ile son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 26 Temmuz 2022 Salı günü de internette araştırılıyor. Motorine 26 Temmuz itibariyle indirim geldi. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme daha yaşandı. Peki 26 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? 26 Temmuz 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...

Benzine zam mı geldi?

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Benzine 27 Temmuz 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

İndirim ile birlikte benzinin litresi İstanbul'da 22,25, Ankara ve İzmir'de 22,36 TL'den satılacak.

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

Benzine zam mı geldi?

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da motorin fiyatı: 24 lira 51 kuruş

Ankara'da motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş

İzmir'de motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş

Benzine zam mı geldi?

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Engellilere bireysel eğitim desteği aylık 1513 liraya çıktı! Resmi Gazete'de yayımlandıEngellilere bireysel eğitim desteği aylık 1513 liraya çıktı! Resmi Gazete'de yayımlandı
Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...Araç sahipleri dikkat! İndirim geliyor...
EYT’de bu detay herkesin gözünden kaçtı!EYT’de bu detay herkesin gözünden kaçtı!
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

Canlı yayında duyurdu! "Hafta sonu yeni fiyatları açıklayacağım"

22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

22.00'yi işaret etmişti! Kılıçdaroğlu, yeni videoyu yayınladı: "Birkaç ay erteleyin! Ucuza alacaksınız"

Araç sahipleri dikkat! Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Araç sahipleri dikkat! Beklenen indirim geldi: İşte yeni fiyatlar

Yurt dışında gördü ilham aldı! Tasarladığı evleri dünyaya satıyor

Yurt dışında gördü ilham aldı! Tasarladığı evleri dünyaya satıyor

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Otomobil sahipleri bu haberi bekliyordu!

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında şikayetler arttı

Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında şikayetler arttı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Sıcaklara aldırmadılar! Otoparkta cinsel ilişkiye girdiler

Sıcaklara aldırmadılar! Otoparkta cinsel ilişkiye girdiler

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Alışverişiniz en uyguna gelsin! İşte Prime Alışveriş Festivali'nde en çok satan ürünler

Tatilden para kazanmanın yolu!

Tatilden para kazanmanın yolu!

Bir kadını izleyip kendini tatmin etmeye başlayınca...

Bir kadını izleyip kendini tatmin etmeye başlayınca...

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Kamp tatiline çıkmadan önce kamp keyfinizi arttıracak bu ürünleri mutlaka edinin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.