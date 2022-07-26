BENZİN FİYATINA İNDİRİM Mİ GELİYOR? 26 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, ne zaman indirim gelecek? Motorin ne kadar? Güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları, zam ve indirim haberleri ile son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar 26 Temmuz 2022 Salı günü de internette araştırılıyor. Motorine 26 Temmuz itibariyle indirim geldi. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin araç sahiplerini sevindirecek bir gelişme daha yaşandı. Peki 26 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? 26 Temmuz 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELİYOR?

Benzine 27 Temmuz 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 48 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

İndirim ile birlikte benzinin litresi İstanbul'da 22,25, Ankara ve İzmir'de 22,36 TL'den satılacak.

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da motorin fiyatı: 24 lira 51 kuruş

Ankara'da motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş

İzmir'de motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.



