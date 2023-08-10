Benzin fiyatına zam geldi mi, motorin kaç TL? Araç sahipleri zam iddiaları sonrası şaştı kaldı! İşte 10 Ağustos 2023 benzin ve motorin fiyatları

Araç sahipleri, benzin ve motorin ile ilgili zam iddiaları sonrası konuya dair gelişmeleri yakından takip ediyor. Benzine 2, motorine 4 TL zam geleceği iddia edildi. Çok sayıda vatndaş sosyal medyada yer alan iddialar sonrası güncel benzin ve motorin fiyatlarını araştırıyor.İşte 10 Ağustos 2023 Perşembe gününün güncel motorin ve benzin fiyatları...

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARINDA SON DURUM

Güncel benzin fiyatı, LPG fiyatları ve mazot fiyatı vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İşte güncel rakamlar...

İSTANBUL'DA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 36,08 TL

Motorin: 36,48 TL

LPG (Otogaz): 15,83 – 16,29 TL

ANKARA'DA AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM

Benzin: 36,58 TL

Motorin: 37,00 TL

LPG (Otogaz): 16,28 TL

İZMİR'DE BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Benzin: 36,64 TL

Motorin: 37,07 TL

LPG (Otogaz): 16,02 TL





