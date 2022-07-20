BENZİN FİYATINDA İNDİRİM FURYASI! 20 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları, indirim ve zam haberleri ile son dakika açıklamaları sebebiyle 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü de arama motorlarında sorgulanıyor.Konuya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Peki 20 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 20 Temmuz 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...
İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş
Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş
İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş
Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.
Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.
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