BENZİN FİYATLARI GÜNCEL! 20 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları, indirim ve zam haberleri ile son dakika açıklamaları nedeniyle 20 Temmuz 2022 Çarşamba günü de arama motorlarında sorgulanıyor.Konuya ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu. Peki 20 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 20 Temmuz 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.



