BENZİN FİYATLARI GÜNCEL! 22 Temmuz benzin ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları, indirim ve zam haberleri ile son dakika açıklamaları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatlarına ilişkin detaylar 22 Temmuz 2022 Cuma günü, yani haftanın beşinci gününde de İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki 22 Temmuz benzin ne kadar, kaç TL? Akaryakıta indirim var mı? Motorin kaç lira? İşte 22 Temmuz 2022 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları VE detaylar haberimizde...
İstanbul'da benzin fiyatı: 22 lira 70 kuruş
Ankara'da benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş
İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22 lira 82 kuruş
Motorin litre fiyatı İstanbul'da 25,40 TL, Ankara'da 25,56 TL, İzmir'de 25,50 TL.
Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.
Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.
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