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Benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

EKONOMİ HABERLERİ  | 25.06.2020 17:35 | Son Güncelleme

Uluslararası benzin fiyatlarında yaşanan indirim sonrasında sektör temsilcileri benzin fiyatlarında indirim beklediklerini ifade etti. Beklenen indirim ise gerçek oldu ve güncel benzin fiyatları gece yarısından itibaren 22 kuruş düşecek.

Benzin fiyatları ne kadar oldu? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları

Uluslararası benzin fiyatlarında düşüş yaşanmasının ardından sektör temsilcileri benzin fiyatlarında düşüş beklediklerini açıkladı.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS) alınan bilgiye göre, başkent Ankara'da ortalama 6,57 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,35 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,51 liradan 6,29 liraya, İzmir'de 6,57 liradan 6,35 liraya inecek.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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