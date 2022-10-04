BENZİN FİYATLARI SON DURUM! 4 Ekim benzin fiyatları ne kadar? Motorin kaç TL? 4 Ekim 2022 İstanbul, Ankara, İzmir il il güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin fiyatları ne kadar? Akaryakıt fiyatları Twitter başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda yer alan 'zam' iddiaları sonrası merak edildi. Çok sayıda vatandaş internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, 4 Ekim benzin fiyatları ne kadar? Motorin kaç TL? İşte 4 Ekim 2022 Salı günü İstanbul, Ankara, İzmir'de motorin ve benzin fiyatları...
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.25 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 23.10 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.24 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 23.08 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 19.39 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 23.20 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 19.38 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 23.24 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL
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