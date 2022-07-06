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Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? 6 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

06.07.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü petrol fiyatlarının 100 doların altına gerilemesi sebebiyle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Dün Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle yapılan zam geri çekilmişti. Peki 6 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 6 Temmuz 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir'de benzin fiyatları...

Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? 6 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları, indirim ya da zam haberleri ve son dakika açıklamaları sebebiyle 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Öte yandan benzinde 6 Temmuz 2022 Çarşamba gününden itibaren geçerli olması beklenen 96 kuruşluk zam geri çekildi. Peki Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? 6 Temmuz 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Motorin ne kadar?' 6 Temmuz 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...

BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Güçlenen resesyon endişeleriyle petrol fiyatları 11 Mayıs'tan itibaren ilk kez 100 doların altında geriledi. Bu sebeple benzin fiyatlarına indirim beklentisi oluştu.

Benzine zam mı geldi?

BENZİN NE KADAR?

Benzin fiyatları üst üste gelen indirimlerin ardından sürücülerin yüzünü güldürdü. 2 Temmuz itibariyle İstanbul'da benzinin litre fiyatı 25.17 oldu.

Benzine zam mı geldi?

BENZİN FİYATLARI

İstanbul: 25.17 TL

Ankara: 25.29 TL

İzmir: 25.29 TL

Benzine zam mı geldi?

LPG FİYATI NE KADAR OLDU?

Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi.

Benzine zam mı geldi?

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde motorine gelen üst üste indirimlerin ardından araç sahipleri motorin fiyatlarını araştırmaya başladı. 29 Haziran tarihinde motorine 2 lira 50 kuruş, 30 Haziran tarihinde ise 84 kuruş indirim geldi. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş geriledi.

Benzine zam mı geldi?

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Ankara İstanbul İzmir benzin indirim
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