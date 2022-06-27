FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BENZİN FİYATLARINA VAR MI? 27 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

BENZİN FİYATLARINA VAR MI? 27 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

27.06.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta dolar bazında yüzde 9’dan fazla geriledi. Yurt içinde ise dolar/TL kuru 16 sınırına doğru düşüşünü haftanın ilk gününde de devam ettirdi. İki gelişme sonrası vatandaşlar akaryakıt fiyatlarına indirip gelip gelmeyeceğini öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Peki 27 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İşte 27 Haziran 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları...

BENZİN FİYATLARINA VAR MI? 27 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları, zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle birçok kişi her gün arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Brent petrol piyasasında yaşanan sert düşüş ile birlikte dolardaki sakin seyir sebebiyle geçtiğimiz hafta indirim gelmişti. Peki Benzin fiyatlarına indirim gelecek mi? 27 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Motorin ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 27 Haziran 2022 Pazartesi İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...

BENZİN FİYATLARINA İNDİRİM GELECEK Mİ?

Petrol fiyatları geçtiğimiz hafta dolar bazında yüzde 9’dan fazla geriledi. Yurt içinde ise dolar/TL kuru 16 sınırına doğru düşüşünü haftanın ilk gününde de devam ettirdi. İki gelişme sonrası gözler üst üste yapılan zamlar sonrası 30 lirayı aşan motorin ve benzine indirim gelip gelmeyeceğine çevrildi.

27 HAZİRAN 2022 BENZİN FİYATI NE KADAR?

Geçtiğimiz günlerde Brent petrol piyasasındaki sert düşüş ve dolar/TL kurundaki sakin seyir beraberinde benzine indirim haberini getirdi. Benzinin litre fiyatına 23 Haziran Perşembe günü itibariyle 25 kuruş indirim uygulandı.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İndirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27.26 ’ye geriledi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,35 TL'ye geriledi.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27.37 TL oldu.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.19 liradan satılıyordu. 17 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.99 TL'ye çıktı.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 29.32'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 29.32 TL'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücrete zamda flaş gelişmeAsgari ücrete zamda flaş gelişme
Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatları açıklaması: Pazartesi gününden itibaren...Fırıncılar Federasyonu Başkanı'ndan ekmek fiyatları açıklaması: Pazartesi gününden itibaren...
Dolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesiDolar ve altın yatırımcıları şokta! Asıl fiyatlama pazartesi
Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Dolar düşecek mi, yükselecek mi?

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Asgari ücrette rakamlar netleşiyor! En az...

Burun kanamasıyla başladı! Dünyadaki 13'üncü vaka olduğu ortaya çıktı

Burun kanamasıyla başladı! Dünyadaki 13'üncü vaka olduğu ortaya çıktı

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

Gözler, Ankara'ya çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyuracak

BDDK'dan yeni açıklama! Krediler...

BDDK'dan yeni açıklama! Krediler...

Benzin ve motorinde indirim beklentisi...

Benzin ve motorinde indirim beklentisi...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

Kime sorsan 'yemiyorum' der ama... Her lokma zehir

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

İtirafı olay oldu! “Tasarım vajinam seksi hissettirdi”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Defalarca kez aldatıldığını söyledi! "Otel odasında başka adamlarla..."

Defalarca kez aldatıldığını söyledi! "Otel odasında başka adamlarla..."

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

Nişanda ilginç dans! "O etek boyuyla iyi cesaret"

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.