Benzin litre fiyatı ne kadar? 20 Eylül motorine indirim mi geldi? 20 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları 20 Eylül 2022 Salı günü arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansıyor. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtı ve 20 Eylül motorine indirim mi geldi? İşte 20 Eylül 2022 Salı güncel motorin ve benzin fiyatları...

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23 lira 7 kuruş

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 18 kuruş

LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 2 kuruş

LPG: 10,74 TL

