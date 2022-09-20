Benzin litre fiyatı ne kadar? 20 Eylül motorine indirim mi geldi? 20 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları 20 Eylül 2022 Salı günü arama motorlarında sorgulanıyor. Bilindiği üzere brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansıyor. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar? İşte merak edilen soruların yanıtı ve 20 Eylül motorine indirim mi geldi? İşte 20 Eylül 2022 Salı güncel motorin ve benzin fiyatları...
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL
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