FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzin litre fiyatı ne kadar? 20 Eylül motorine indirim mi geldi, motorin fiyatı kaç TL? 20 Eylül 2022 güncel benzin fiyatları!

Benzin litre fiyatı ne kadar? 20 Eylül motorine indirim mi geldi, motorin fiyatı kaç TL? 20 Eylül 2022 güncel benzin fiyatları!

20.09.2022 07:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları, motorin için yapılan son dakika açıklaması sonrası merak konusu oldu. Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansımaya devam ediyor. Brent petrolün 91-93 dolar seviyelerinde oluşu mazot fiyatı için yeni indirimi gündeme getirmişti. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar? 20 Eylül motorine indirim mi geldi, motorin fiyatı kaç TL? İşte 20 Eylül 2022 Salı günü güncel benzin fiyatları...

Benzin litre fiyatı ne kadar? 20 Eylül motorine indirim mi geldi, motorin fiyatı kaç TL? 20 Eylül 2022 güncel benzin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları 20 Eylül 2022 Salı günü internette araştırılıyor. Bilindiği üzere brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansıyor. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar? 20 Eylül motorine indirim mi geldi, motorin fiyatı kaç TL? İşte merak edilen soruların yanıtı ve 20 Eylül 2022 Salı günü güncel benzin fiyatları...

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL

b2

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL

b3

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ucuz evden sonra sıra onlarda! Canlı yayın...Ucuz evden sonra sıra onlarda! Canlı yayın...
Akaryakıtta yeni indiriminin ilk sinyalleri!Akaryakıtta yeni indiriminin ilk sinyalleri!
Akaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyorAkaryakıt fiyatlarında sürpriz gelişme! Büyük indirim geliyor
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin son dakika Benzin fiyatları Motorin fiyatları motorin indirim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi! Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? Ameliyat olacağı tarih açıklandı

Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi! Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? Ameliyat olacağı tarih açıklandı

Önce lojmandan silah sesi geldi! Kapıyı kırınca... Kadın polis memuru evinde ölü bulundu

Önce lojmandan silah sesi geldi! Kapıyı kırınca... Kadın polis memuru evinde ölü bulundu

Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...

Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...

Ucuz evden sonra sıra onlarda! Canlı yayın...

Ucuz evden sonra sıra onlarda! Canlı yayın...

Akaryakıtta yeni indiriminin ilk sinyalleri!

Akaryakıtta yeni indiriminin ilk sinyalleri!

Enerji krizi sonrası o ilçeye rağbet yağdı! 'Siparişlere yetişemiyoruz'

Enerji krizi sonrası o ilçeye rağbet yağdı! 'Siparişlere yetişemiyoruz'

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kral kehaneti gündem oldu! “Annesinden bir yıl daha uzun...”

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Kraliyeti sarsan olay iddia! 'Yasak aşk sonucu doğdum'

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.