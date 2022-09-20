Benzin litre fiyatı ne kadar? 20 Eylül motorine indirim mi geldi, motorin fiyatı kaç TL? 20 Eylül 2022 güncel benzin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları 20 Eylül 2022 Salı günü internette araştırılıyor. Bilindiği üzere brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansıyor. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar? 20 Eylül motorine indirim mi geldi, motorin fiyatı kaç TL? İşte merak edilen soruların yanıtı ve 20 Eylül 2022 Salı günü güncel benzin fiyatları...

İSTANBUL'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23 lira 7 kuruş

LPG: 10,62 – 11,07 TL

ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN NE KADAR?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 18 kuruş

LPG: 10,94 TL

İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 2 kuruş

LPG: 10,74 TL

