Benzin litre fiyatı ne kadar? 20 Eylül motorine indirim mi geldi, motorin fiyatı kaç TL? 20 Eylül 2022 güncel benzin fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları 20 Eylül 2022 Salı günü internette araştırılıyor. Bilindiği üzere brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansıyor. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar? 20 Eylül motorine indirim mi geldi, motorin fiyatı kaç TL? İşte merak edilen soruların yanıtı ve 20 Eylül 2022 Salı günü güncel benzin fiyatları...
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL
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