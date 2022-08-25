Benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı kaç TL, motorin zam sonrası ne kadar olacak? 25 Ağustos 2022 güncel benzin fiyatları!

Benzin, motorin, LPG gibi akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Akaryakıt fiyatları bu gece yeniden değişti. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin fiyatı kaç TL, motorin zam sonrası ne kadar olacak? İşte 25 Ağustos 2022 güncel benzin fiyatları...
Geçen haftadan bu yana 3 kez zam yapılan motorin litre fiyatı 26 liranın üzerine yükseldi. Benzin fiyatlarında ise değişiklik olmadı.
İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 21,14 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 26 lira 3 kuruş TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 21,25
Ankara'da motorin litre fiyatı 26 lira 14 kuruş TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 21,25 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı 26 lira 15 kuruş TL/LT
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