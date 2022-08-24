Benzin litre fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorine zam gelecek mi, motorin fiyatı kaç TL oldu? 24 Ağustos 2022 Çarşamba güncel benzin fiyatları!

Benzin, motorin, LPG gibi akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Motorin, LPG gibi akaryakıt fiyatları da internette araştırılıyor. Akaryakıta art arda yapılan zamlara bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar? Motorine zammı gelecek, motorin fiyatı kaç TL oldu? İşte 24 Ağustos 2022 Çarşamba gününün güncel benzin fiyatları...
İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 21,14 TL
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 25,03 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 21,25
Ankara'da motorin litre fiyatı 25.12 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 21,25 TL/LT
İzmir'de motorin litre fiyatı 25.13 TL/LT
Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 95 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Motorin zammı ile ilgili yapılan açıklamaya göre söz konusu zam 25 Ağustos 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.
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