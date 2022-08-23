FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL oldu? 23 Ağustos 2022 akaryakıtta beklenen zam sonrası güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL oldu? 23 Ağustos 2022 akaryakıtta beklenen zam sonrası güncel motorin ve benzin fiyatları!

23.08.2022 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatı ile ilgili son dakika olarak geçilen zam açıklaması sonrası, birçok vatandaş arama motorlarında araştırma yapmaya başladı. Brent petrol ve dövizdeki dalgalanmaların etkisi akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Motorin son yapılan zamla 25 TL'nin üzerine çıkmıştı. Zam açıklaması sonrası akaryakıt fiyatlarında son durum merak konusu oldu. Peki Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL oldu? İşte akaryakıtta beklenen zam sonrası güncel motorin ve benzin fiyatları...

Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL oldu? 23 Ağustos 2022 akaryakıtta beklenen zam sonrası güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin, motorin, LPG gibi akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri bilhassa İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde benzin ve motorine peş peşe yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi. Peki Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL oldu? İşte akaryakıtta beklenen zam sonrası 23 Ağustos 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları...

Benzin

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 23 AĞUSTOS 2022 SALI

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 21,14 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 25,03 TL

BAŞKENT ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21,25

Ankara'da motorin litre fiyatı 25.12 TL

Benzin

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 21,25 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 25.13 TL/LT

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 23 Ağustos 2022!Evde bakım maaşı yatan iller listesi 23 Ağustos 2022!
Herkes indirim beklerken zam geliyorHerkes indirim beklerken zam geliyor
Merakla beklenen sosyal konut hamlesi için tarih belli oldu!Merakla beklenen sosyal konut hamlesi için tarih belli oldu!
Anahtar Kelimeler:
benzin motorin Zam Akaryakıt
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Olmaz olsun böyle arkadaş: Hep beraber soktular! Sonrasında...

Olmaz olsun böyle arkadaş: Hep beraber soktular! Sonrasında...

Beklenen zam geldi, fiyatı o seviyeyi aştı! Benzin...

Beklenen zam geldi, fiyatı o seviyeyi aştı! Benzin...

Belhanda ortalığı karıştırdı!

Belhanda ortalığı karıştırdı!

Bakanlık 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Rekor promosyon: 25 bin lira ödenecek

Bakanlık 'hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Rekor promosyon: 25 bin lira ödenecek

Türkiye'de dev altın rezervi bulundu! Piyasa değeri dudak uçuklattı! İşte bulunduğu alan...

Türkiye'de dev altın rezervi bulundu! Piyasa değeri dudak uçuklattı! İşte bulunduğu alan...

Otomobilde tercih değişiyor: Eylül'den itibaren…

Otomobilde tercih değişiyor: Eylül'den itibaren…

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Sayı ikiye katlandı! Porno...

Kimse bu kadarını beklemiyordu: Sayı ikiye katlandı! Porno...

Öyle bir oyuna geldi ki! Radyo yayınında kendini ele verince...

Öyle bir oyuna geldi ki! Radyo yayınında kendini ele verince...

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Çayla aranıza mesafe koyma vakti geldi! Yavaş yavaş öldürüyor

Çayla aranıza mesafe koyma vakti geldi! Yavaş yavaş öldürüyor

Hiç sahip olmadığı bir hastalık için yıllarca tedavi gördü!

Hiç sahip olmadığı bir hastalık için yıllarca tedavi gördü!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.