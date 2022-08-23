Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL oldu? 23 Ağustos 2022 zam sonrası güncel benzin ve motorin fiyatları!

Benzin, motorin, LPG gibi akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri bilhassa İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde benzin ve motorine üst üste yapılan bir zamlara yenisi eklendi. Peki Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL oldu? İşte 23 Ağustos 2022 zam sonrası güncel benzin ve motorin fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 23 AĞUSTOS 2022 SALI

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 21,14 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 25,03 TL

BAŞKENT ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21,25

Ankara'da motorin litre fiyatı 25.12 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 21,25 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 25.13 TL/LT

