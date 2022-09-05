Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL oldu? 5 Eylül 2022 Pazartesi güncel motorin ve benzin fiyatları!

Benzin fiyatları 5 Eylül Pazartesi günü, yani haftanın ilk iş gününde de en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları petroldeki düşüşe ya da artışa bağlı sürekli değişim gösteriyor. Peki, Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorin fiyatı kaç TL oldu? İşte 5 Eylül 2022 güncel motorin ve benzin fiyatları...

BENZİN VE MOTORİN NE KADAR OLDU?

İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Benzin: 18,62 TL

Motorin: 24,51 TL

LPG: 11,02 TL

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 18,75 TL

Motorin: 24,62 TL

LPG: 11,34 TL

İZMİR'DE AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM:

Benzin: 18,74 TL

Motorin: 24,65 TL

LPG: 11,14TL



