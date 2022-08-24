Benzin litre fiyatı ne kadar? Motorine zammı gelecek, motorin fiyatı kaç TL oldu? Güncel benzin fiyatları! 24 Ağustos 2022 Çarşamba

Benzin, motorin, LPG gibi akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Benzin, LPG gibi akaryakıt fiyatları da internette araştırılıyor. Akaryakıta art arda yapılan zamlara bir yenisi daha ekleniyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki, benzin litre fiyatı ne kadar? Motorine zammı gelecek, motorin fiyatı kaç TL oldu? İşte 24 Ağustos 2022 Çarşamba gününün güncel benzin fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 24 AĞUSTOS 2022 ÇARŞAMBA

İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 21,14 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı 25,03 TL

BAŞKENT ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 21,25

Ankara'da motorin litre fiyatı 25.12 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 21,25 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 25.13 TL/LT

MOTORİNE ZAM MI GELECEK?

Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine 95 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

MOTORİN ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Motorin zammı ile ilgili yapılan açıklamaya göre söz konusu zam 25 Ağustos 2022 Perşembe gününden itibaren geçerli olacak.

