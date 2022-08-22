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Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar? 22 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları!

22.08.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere motorin son yapılan zamla 25 TL'nin üzerine çıkmıştı. Benzin ve LPG gibi güncel akaryakıt fiyatları ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar? İşte 22 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar? 22 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları!

Benzin, motorin, LPG gibi akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Motorine 1 lira 7 kuruşluk zammın ardından benzin fiyatına da zam geleceği öğrenilmişti. Peki, benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar? İşte 22 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

Benzin

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.34 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

Benzin

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.33 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL

Benzin

BAŞKENT ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.45 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 25.12 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

Benzin

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.45 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 25.13 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

Benzin

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Herkes indirim beklerken zam geliyorHerkes indirim beklerken zam geliyor
Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...Bunu yapan ev sahibi yandı! En az 1 yıllık kira...
Benzin yüzde 6, motorin ise yüzde 5...Benzin yüzde 6, motorin ise yüzde 5...
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İstanbul benzin LPG motorin son dakika Motorin fiyatları benzin fiyatı benzin fiyatı istanbul
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