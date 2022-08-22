Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? 22 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları!

Benzin, motorin, LPG gibi akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Motorine 1 lira 7 kuruşluk zammın ardından benzin fiyatına da zam geleceği aktarılmıştı. Peki, Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı ne kadar? Akaryakıt fiyatlarına zam geldi mi? İşte 22 Ağustos 2022 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 22 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.34 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 25.03 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20.33 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL

BAŞKENT ANKARA'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20.45 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 25.12 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20.45 TL/LT

İzmir'de motorin litre fiyatı 25.13 TL/LT

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL



