Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları! 15 Ağustos benzin ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira?

Benzin ve motorin güncel fiyatları 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Motorine yeniden zam geleceği öğrenildi. Vatandaşlar arama motorlarında "15 Ağustos benzin ne kadar, kaç TL?", "Motorin kaç lira?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 15 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel benzin fiyatları ve detaylar haberimizde...
İstanbul'da benzinin litresi 21,15 TL
Ankara'da benzinin litresi 21,28 TL
Benzinin litresi İzmir'de 21,27 TL
İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 23,18 lira oldu.
Ankara'da motorinin fiyatı son zamla birlikte 23,27 liraya yükseldi.
İzmir'de motorinin fiyatı 23,28 TL oldu.
30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.
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