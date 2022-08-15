Benzin ve motorin 2022 güncel fiyatları! 15 Ağustos benzin ne kadar, kaç TL? Motorin kaç lira?

Benzin ve motorin güncel fiyatları 15 Ağustos 2022 Pazartesi günü araç sahipleri tarafından araştırılıyor. Motorine yeniden zam geleceği öğrenildi. Vatandaşlar arama motorlarında "15 Ağustos benzin ne kadar, kaç TL?", "Motorin kaç lira?" soru ve konu başlıklarını araştırıyor. 15 Ağustos 2022 İstanbul, Ankara, İzmir'de güncel benzin fiyatları ve detaylar haberimizde...

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzinin litresi 21,15 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Ankara'da benzinin litresi 21,28 TL

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

Benzinin litresi İzmir'de 21,27 TL

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorinin litre fiyatı ortalama olarak 23,18 lira oldu.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da motorinin fiyatı son zamla birlikte 23,27 liraya yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de motorinin fiyatı 23,28 TL oldu.

GÜNCEL LPG FİYATLARI

30 kuruşluk son zam sonrası İstanbul'da otogaz fiyatı 11,35 TL, Ankara'da litre fiyatı 11,37 TL, İzmir'de ise 11,04 TL.

