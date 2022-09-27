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BENZİN VE MOTORİN FİYATI SON DURUM! 27 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar, indirim ne zaman gelecek? Motorin kaç TL? 27 Eylül 2022 Salı güncel akaryakıt fiyatları!

27.09.2022 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri brent petrolün 85,51 dolar seviyesini görerek son 9 ayın en düşük seviyesini test etmesi sonrası merak konusu oldu. Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatları hakkında internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 27 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar, indirim ne zaman gelecek? Motorin kaç TL? 27 Eylül 2022 Salı güncel motorin ve benzin fiyatları...

BENZİN VE MOTORİN FİYATI SON DURUM! 27 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar, indirim ne zaman gelecek? Motorin kaç TL? 27 Eylül 2022 Salı güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları petrol fiyatlarındaki hareketlilik sebebiyle 27 Eylül 2022 Salı günü de merak edildi. Akaryakıt fiyatlarında artış veya düşüş olup olmadığını öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 27 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar, indirim mi gelecek, ne zaman? Benzin kaç TL? 27 Eylül 2022 Salı gününün güncel benzin ve motorin fiyatları haberimizde...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Petrol fiyatları son 9 ayın en dip seviyesine indi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.

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İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI! 27 EYLÜL 2022 SALI

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL

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ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL

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İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL

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