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BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 10 EKİM 2022: Benzin fiyatı ne kadar, motorin kaç TL? Akaryakıta zam geldi mi?

10.10.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. "Akaryakıta zam geldi mi?" sorusunun yanıtı 10 Ekim 2022 Pazartesi günü merak konusu oldu. Motorine 3 gün içinde 3 zam gelmişti. En son geçtiğimiz hafta Perşembe günü mazota gelen 1 lira 39 kuruş zam sonrası yeni bir zam daha beklendiği aktarılmıştı. Peki, benzin fiyatı ne kadar, motorin kaç TL? 10 Ekim 2022 Pazartesi benzin ve motorin fiyatları...

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI 10 EKİM 2022: Benzin fiyatı ne kadar, motorin kaç TL? Akaryakıta zam geldi mi?

Benzin ve motorin fiyatları 10 Ekim 2022 Pazartesi günü vatandaşlar tarafından merak edildi. Birçok kişi zam haberleri sonrası arama motorlarında güncel fiyatlara ilişkin araştırma yapıyor. Peki, benzin fiyatı ne kadar, motorin kaç TL? 10 Ekim 2022 Pazartesi benzin ve motorin fiyatları...

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10 EKİM 2022 MOTORİN KAÇ TL?

Petrolde yüzde 4'lük artış sonrası araç sürücüleri akaryakıt fiyatlarına yeni bir zam gelip gelmeyeceğini merak ediyor. Geçen hafta akaryakıt fiyatları üst üste 3 kez zamlanmış, 4'ncü zammın da pazartesi gününden itibaren motorin grubuna yapılması beklendiği aktarılmıştı.

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İSTANBUL'DA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 27,14 TL

Benzin fiyatı: 20,60 TL

LPG fiyatı: 10,24 TL

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ANKARA'DA GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

Motorin fiyatı: 27,26 TL

Benzin fiyatı: 20,74 TL

LPG fiyatı: 10,24 TL

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İZMİR'DE BENZİN VE MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ TL?

Motorin fiyatı: 27,29 TL

Benzin fiyatı: 20,73 TL

LPG fiyatı: 9,98 TL

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