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BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI GÜNCEL! 28 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar, indirim ne zaman gelecek? Motorin kaç TL? 28 Eylül 2022 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları!

28.09.2022 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin ve motorin fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri 28 Eylül 2022 Çarşamba günü de vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Araç sahiplerini sevindiren haber gelmişti. Brent petroldeki düşüş nedeniyle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmasının ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 28 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar, indirim ne zaman gelecek? Motorin kaç TL? 28 Eylül 2022 Çarşamba güncel motorin ve benzin fiyatları...

BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI GÜNCEL! 28 Eylül benzin litre fiyatı ne kadar, indirim ne zaman gelecek? Motorin kaç TL? 28 Eylül 2022 Çarşamba güncel akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorin fiyatları petrol fiyatlarındaki hareketlilik sebebiyle 28 Eylül 2022 Çarşamba günü de araç sahibi vaatndaşlar tarafından merak edildi. Akaryakıt fiyatlarında artış veya düşüş olup olmadığını öğrenmek isteyenler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Peki, 28 Eylül motorin litre fiyatı ne kadar, indirim mi gelecek, ne zaman? Benzin kaç TL? 28 Eylül 2022 Çrşamba gününün güncel benzin ve motorin fiyatları haberimizde...

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Petrol fiyatları son 9 ayın en dip seviyesine indi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim beklentisi oluştu.

Petrolde yukarı yönlü harekete neden olacak yeni bir haber akışı olmadığı takdirde; yaşanan bu düşüşün sürmesi durumunda benzin ve mazot fiyatı başta olmak akaryakıt fiyatları için yeni indirimlerin pompaya yansıması bekleniyor.

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İSTANBUL'DA MOTORİN VE BENZİN FİYATLARI! 28 EYLÜL 2022 ÇARŞAMBA

Benzin: 19,23 TL
Motorin: 23 lira 7 kuruş
LPG: 10,62 – 11,07 TL

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ANKARA'DA MOTORİN VE BENZİN NE KADAR OLDU?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 18 kuruş
LPG: 10,94 TL

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İZMİR'DE MOTORİN VE BENZİNİN LİTRE FİYATI KAÇ TL?

Benzin: 19,34 TL
Motorin: 23 lira 2 kuruş
LPG: 10,74 TL

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