Benzin ve motorine dolar darbesi! Araç sahipleri çileden çıkacak, akaryakıt fiyatları değişiyor: 8 Haziran 2023 benzin ve motorin fiyatları

Benzin ve motorin fiyatı 8 Haziran 2023 Perşembe günü zam haberleri sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Benzin ve motorin fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere zam geliyor. Akaryakıt fiyatları yeniden değişecek. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan vatandaşlar dahil birçok kişi güncel akaryakıt fiyatlarını arama motorlarında sorgulamaya başladı. İşte, 8 Haziran2023 Perşembe günü benzin ve motorin fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR!

Benzin fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 70 Kuruş zam bekleniyor.

Motorin fiyatına ise 1 Lira 37 Kuruş zam gelecek.

Akaryakıt fiyatlarına gelecek zamlar pompaya yansıyacak.

Son olarak motorin fiyatına geçtiğimiz gün 1,36 kuruş zam gelmişti. Böylelikle motorine gelen zam 3 günde 2,73 TL olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (8 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE)

İSTANBUL

Benzin: 21.24 TL

Motorin: 20.70 TL

ANKARA

Benzin: 21.60 TL

Motorin: 21.06 TL

İZMİR

Benzin: 21.59 TL

Motorin: 21.14 TL





