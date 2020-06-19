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Benzin ve motorine zam geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.06.2020 10:08 | Son Güncelleme

Petrol fiyatlarındaki hızlı artış nedeniyle akaryakıt fiyatlarında zam bekleniyor.

Benzin ve motorine zam geliyor

Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre 23 Haziran salı geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinde 15 kuruş, benzinde de 20 kuruşluk zam bekleniyor.

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