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Benzine 23 kuruş zam geliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.08.2020 09:51 | Son Güncelleme

Çarşamba gününden geçerli olmak üzere, benzinin litre fiyatına 23 kuruş zam gelmesi bekleniyor.

Benzine 23 kuruş zam geliyor

Benzin fiyatına zam bekleniyor.

Sektör yetkililerinin verdiği bilgiye göre 12 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinde 23 kuruşluk zam bekleniyor.

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