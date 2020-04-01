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Benzine 8 kuruş zam yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.04.2020 17:16 | Son Güncelleme

Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 8 kuruş zam yapıldı.

Benzine 8 kuruş zam yapıldı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası’nın (EPGİS), sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı duyuruya göre, bu geceyarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 8 kuruş zam yapıldı. Fiyat artışın ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 4,98 liradan 5,06 liraya, Ankara’da 5,12 liradan 5,20 liraya, İzmir’de ise 5,14 liradan 5,22 liraya yükselecek.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

KAYNAK:İHA


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Anahtar Kelimeler:
benzin, akaryakıt, zam,

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