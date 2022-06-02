FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. BENZİNE BÜYÜK ZAM 2 HAZİRAN 2022! Benzine zam mı geldi, fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? 2 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları!

BENZİNE BÜYÜK ZAM 2 HAZİRAN 2022! Benzine zam mı geldi, fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? 2 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları!

02.06.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzine zam haberleri, benzin fiyatı ve Motorin, LPG gibi akaryakıt fiyatlarındaki son dakika gelişmeleri; bilhassa İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yaşayan araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Birçok kişi internette benzine zam mı geldi? 2 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte 2 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir güncel fiyatlar...

BENZİNE BÜYÜK ZAM 2 HAZİRAN 2022! Benzine zam mı geldi, fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? 2 Haziran 2022 İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları!

Benzine zam haberleri ve benzin fiyatları 2 Haziran Perşembe, yani haftanın dördüncü günü araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde akaryakıt fiyatlarındaki son duruma ilişkin bilgi edinmek isteyen kişiler internette araştırma yapıyor. Peki benzine zam mı geldi? 2 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? 2 Haziran 2022 Perşembe, İstanbul, Ankara ve İzmir'de akaryakıt fiyatlarına ilişkin detaylar haberimizde...

Benzine zam mı geldi?

BENZİNE ZAM MI GELDİ?

2 Haziran Perşembe günününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,22 TL, motorine 1,49 TL zam geldi.

BENZİN FİYATI 2 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE

Benzin fiyatları gelen zam ile birlikte değişti. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 25,02 TL'den satılıyordu. Son zamla benzinin litresi 26,24 TL'ye çıktı.

Benzine zam mı geldi?

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

2 Haziran Perşembe günü itibarıyla benzinin litresi 26,24 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,41 liradan satılıyordu. Zamla birlikte motorinin litre fiyatı 25,90 TL'ye çıktı.

İSTANBUL'DA LPG NE KADAR?

İstanbul Anadolu yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.61 TL

İstanbul Avrupa yakasında bir litre LPG fiyatı: 11.82 TL

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR?

Ankara'da 25,11 liradan satılan benzinin litresi 26,33 liraya çıktı.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 24,5 TL'den satılan motorinin litresi 25,99 TL'ye yükseldi.

ANKARA'DA LPG NE KADAR?

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.85 TL

Benzine zam mı geldi?

İZMİR'DE BENZİN NE KADAR?

İzmir'de 25,13 liradan satılan benzinin litresi 26,35 liraya yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 24,51 liradan satılan motorinin litresi 26 liraya yükseldi.

İZMİR'DE LPG NE KADAR?

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11.55 TL

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Banka kredilerine şikayet yağıyor! BDDK açıkladı…Banka kredilerine şikayet yağıyor! BDDK açıkladı…
Kurban fiyatlarında ilk rakamlar geldi! Kurban fiyatlarında ilk rakamlar geldi!
Memur ve emeklinin enflasyon zammı belli oluyor! İşte mayıs ayı enflasyon tahminiMemur ve emeklinin enflasyon zammı belli oluyor! İşte mayıs ayı enflasyon tahmini
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Katliam gibi kaza! Metrelerce yükseklikten düştü: Hepsi öldü

Katliam gibi kaza! Metrelerce yükseklikten düştü: Hepsi öldü

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

İşte sosyal medyanın konuştuğu kadın: "Aboo, 2 milyar mı..."

3600 ek göstergede kapsam belli oldu!

3600 ek göstergede kapsam belli oldu!

Ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bakanlık açıkladı

Ekmek fiyatlarıyla ilgili yeni gelişme! Bakanlık açıkladı

Emekli maaşlarında Temmuz'da çifte zam beklentisi!

Emekli maaşlarında Temmuz'da çifte zam beklentisi!

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Benzin ve motorine bir zam daha! Araç sahiplerine kötü haber: Yüzde 200'ü geçti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Artık faydadan çok zarar veriyor! Yemeden önce iki kere düşünün

Artık faydadan çok zarar veriyor! Yemeden önce iki kere düşünün

Seks öğretmeni unutulmaz bir ders verdi! “Prezervatif takmak...”

Seks öğretmeni unutulmaz bir ders verdi! “Prezervatif takmak...”

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Klasik giyimi hayat tarzı haline getiren erkekler için 2000 TL altı klasik saat önerileri

Gökyüzünde şoke eden olay! Pilotun işine son verildi

Gökyüzünde şoke eden olay! Pilotun işine son verildi

Uzun ömrün sırrı İbn-i Sina’nın kitabından çıktı!

Uzun ömrün sırrı İbn-i Sina’nın kitabından çıktı!

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.