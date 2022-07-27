BENZİNE İNDİRİM! 27 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ne kadar? İndirim sonrası İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları!

Benzin fiyatları, zam ve indirim haberleri ile son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Motorine geçtiğimiz gün indirim geldi. Bugün de akaryakıt fiyatlarına ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. Peki 27 Temmuz benzin fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Motorin ne kadar? 27 Temmuz 2022 Çarşamba İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları ve ayrıntılar haberimizde...

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELDİ?

Brent petroldeki düşüş, motorin ve benzin fiyatlarında da indirim getirdi. Dün, motorine gelen 92 kuruşluk indirim vatandaşı biraz da olsa sevindirirken bugün de benzine indirim yapıldı. Bu geceden itibaren pompa fiyatlarına yansıyan 50 kuruşluk indirim sonrası tabelalar değişti.

BENZİN NE KADAR?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22,23

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22,38

İzmir'de Benzin litre fiyatı: 22,38

MOTORİN FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul'da motorin fiyatı: 24 lira 51 kuruş

Ankara'da motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş

İzmir'de motorin fiyatı: 24 lira 64 kuruş

LPG NE KADAR?

Geçtiğimiz gün LPG'de 28 kuruş fiyat artışı yapıldı.

Zam sonrasında İstanbul'da LPG fiyatı 10,77, 11 TL'den satılıyor.



