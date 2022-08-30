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BENZİNE İNDİRİM! 30 Ağustos benzin litre fiyatı ne kadar, indirim sonrası kaç TL oldu? Motorin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı ne kadar oldu?

30.08.2022 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzin fiyatları ile ilgili son dakika olarak geçilen 'indirim' açıklaması sonrası vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatları 30 Ağustos gecesi yine değişti. Peki 30 Ağustos benzin litre fiyatı ne kadar, indirim sonrası kaç TL oldu? Motorin fiyatı kaç TL? İşte 30 Ağustos 2022 salı gününün güncel motorin ve benzin fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM! 30 Ağustos benzin litre fiyatı ne kadar, indirim sonrası kaç TL oldu? Motorin fiyatı kaç TL, motorin fiyatı ne kadar oldu?

Benzin fiyatları son dakika olarak geçilen indirim haberleri sonrası araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. 30 Ağustos Salı gününün güncel akaryakıt fiyatları internette araştırılıyor. Peki, 30 Ağustos benzin litre fiyatı ne kadar, indirim sonrası kaç TL oldu? Motorin fiyatı kaç TL? İşte 30 Ağustos 2022 salı gününün güncel motorin ve benzin fiyatları...

Benzin

İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 30 AĞUSTOS 2022 SALI

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,12 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 26,88 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,1 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,11 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 26,85 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 11,35 TL

BAŞKENT ANKARA'DA BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı 20,23 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 26,97 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 11.37 TL

İZMİR'DE BENZİN, MOTORİN VE LPG FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı 20 lira 25 kuruş

İzmir'de motorin litre fiyatı 27.02 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 11,04 TL

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İstanbul benzin motorin benzin fiyatı benzin indirim
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