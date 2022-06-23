BENZİNE İNDİRİM GEDİ Mİ? 23 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 23 Haziran 2022 Perşembe

Benzine indirim geldi mi? Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra doların sakin seyri akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturmuştu. Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Peki 23 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? 23 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...
Benzine indirim geldi. Brent petrol piyasasındaki sert düşüş ve dolar/TL kurundaki sakşn seyir beraberinde benzine indirim haberini getirdi. Benzinin litre fiyatına 23 Haziran Perşembe günü itibariyle 25 kuruş indirim uygulandı.
Benzin fiyatları 15 Haziran'da gelen indirim ile değişti. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27,45 TL’ye geriledi.
Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27.26 ’ye geriledi.
Benzinin fiyatı Ankara'da 27,35 TL'ye geriledi.
İzmir'de benzinin fiyatı 27.37 TL oldu.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.19 liradan satılıyordu. 17 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.99 TL'ye çıktı.
Ankara'da 29.32'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi.
İzmir'de 29.32 TL'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.
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