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BENZİNE İNDİRİM GEDİ Mİ? 23 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 23 Haziran 2022 Perşembe

23.06.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzine indirim geldi mi? Brent petrol piyasasında yaşanan sert düşüş ile birlikte dolardaki sakin seyir sebebiyle akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşmuştu. 23 Haziran 2022 Perşembe günü vatandaşlar internette araştırma yapıyor. Benzin fiyatlarında son durum 23 Haziran 2022 Perşembe yani haftanın 2. gününde araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Peki 23 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İşte 23 Haziran İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM GEDİ Mİ? 23 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 23 Haziran 2022 Perşembe

Benzine indirim geldi mi? Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün yanı sıra doların sakin seyri akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturmuştu. Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Peki 23 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? 23 Haziran 2022 Perşembe İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ?

Benzine indirim geldi. Brent petrol piyasasındaki sert düşüş ve dolar/TL kurundaki sakşn seyir beraberinde benzine indirim haberini getirdi. Benzinin litre fiyatına 23 Haziran Perşembe günü itibariyle 25 kuruş indirim uygulandı.

23 HAZİRAN 2022 BENZİN FİYATI NE KADAR?

Benzin fiyatları 15 Haziran'da gelen indirim ile değişti. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27,45 TL’ye geriledi.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27.26 ’ye geriledi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,35 TL'ye geriledi.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27.37 TL oldu.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.19 liradan satılıyordu. 17 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.99 TL'ye çıktı.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 29.32'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 29.32 TL'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.

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