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BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? 21 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 21 Haziran 2022 Salı

21.06.2022 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benzine indirim geldi mi? Akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi yönünde haberler sonrası 21 Haziran 2022 Salı günü vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. Benzin fiyatlarında son durum 21 Haziran 2022 Salı yani haftanın 2. gününde araç sahipleri tarafından merak konusu oldu. Peki 21 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İşte 21 Haziran 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları...

BENZİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? 21 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 21 Haziran 2022 Salı

Benzine indirim geldi mi? Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Akaryakıt fiyatları ile ilgili zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki 21 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Motorin, LPG ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 21 Haziran 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...

BENZİNE İNDİRİM Mİ GELECEK?

Benzine indirim gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde aldığı indirim ardından brent petroldeki devamlı düşüş akaryakıt indirim beklentisini doğurdu.

21 HAZİRAN 2022 BENZİN FİYATI NE KADAR?

Benzin fiyatları 15 Haziran'da gelen indirim ile değişti. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27,45 TL’ye geriledi.

İSTANBUL'DA BENZİN NE KADAR?

Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,45 TL’ye geriledi.

ANKARA'DA BENZİN NE KADAR, KAÇ TL?

Benzinin fiyatı Ankara'da 27,55 TL'ye geriledi.

İZMİR'DE BENZİNİN LİTRESİ NE KADAR?

İzmir'de benzinin fiyatı 27,55 TL oldu.

İSTANBUL'DA MOTORİN NE KADAR?

İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.19 liradan satılıyordu. 17 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.99 TL'ye çıktı.

ANKARA'DA MOTORİN NE KADAR?

Ankara'da 29.32'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi.

İZMİR'DE MOTORİN NE KADAR?

İzmir'de 29.32 TL'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara İstanbul
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