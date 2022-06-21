BENZİNE İNDİRİM Mİ GELECEK? 21 Haziran benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? Motorin, LPG ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları! 21 Haziran 2022 Salı

Benzine indirim mi gelecek? Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturdu. Akaryakıt fiyatları ile ilgili zam haberleri ve son dakika açıklamaları nedeniyle vatandaşlar araştırma yapmayı sürdürüyor. Peki 21 Haziran 2022 benzin fiyatı ne kadar, kaç TL? 'Motorin, LPG ne kadar?' sorusunun yanıtı ve 21 Haziran 2022 Salı İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları haberimizde...
Benzine indirim gelmesi bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde aldığı indirim ardından brent petroldeki devamlı düşüş akaryakıt indirim beklentisini doğurdu.
Benzin fiyatları 15 Haziran'da gelen indirim ile değişti. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 27,45 TL’ye geriledi.
Beklenen indirim sonrasında benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,45 TL’ye geriledi.
Benzinin fiyatı Ankara'da 27,55 TL'ye geriledi.
İzmir'de benzinin fiyatı 27,55 TL oldu.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 29.19 liradan satılıyordu. 17 Haziran'da gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı 29.99 TL'ye çıktı.
Ankara'da 29.32'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi.
İzmir'de 29.32 TL'den satılan motorinin litresi 30.11 TL'ye yükseldi. İzmir'de LPG litre fiyatı ise 11.55 TL.
Okuyucu Yorumları 0 yorum